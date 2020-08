Ghiacciaio Planpincieux, sindaco di Courmayer: è in fase di miglioramento (Di sabato 8 agosto 2020) “Siamo in una fase di miglioramento“. Lo ha detto a Sky Tg24 il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, parlando dell’allarme per il Ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val Ferret, sul Monte Bianco, dove ci sono 500 mila metri cubi di neve ghiacciata a rischio crollo. “Il deflusso idrico al di sotto del Ghiacciaio è ripartito e questo era l’aspetto che preoccupava di più”, ha spiegato Miserocchi. “Permangono ancora tutte le misure di sgombero perché non siamo ancora ritornati a una situazione stabile. Ci auguriamo che l’allarme possa rientrare quanto prima. Siamo positivi sul fatto che gli sviluppi che sta avendo la situazione seguono il decorso migliore che ci possa essere“, ha aggiunto il ... Leggi su meteoweb.eu

