Fuga dal centro migranti terrorizza la Basilicata (Di sabato 8 agosto 2020) Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Ferrandina. Venti tunisini appena sbarcati a Lampedusa e trasferiti in Basilicata, sono fuggiti dal centro di accoglienza temporanea e tre di loro hanno violato la quarantena Sono fuggiti ieri, nel cuore della notte, dal centro di accoglienza temporanea per i migranti a Ferrandina, un piccolo Comune in provincia di Matera, venti dei cento migranti sbarcati a Lampedusa e trasferiti nei giorni scorsi nel capoluogo lucano su disposizione del Ministero dell'Interno. A comunicarlo, in una nota, è stata la prefettura di Matera che ha specificato come la Fuga sia avvenuta "nonostante la presenza in loco di un servizio fisso di pattuglie delle forze di polizia". Dei venti, undici sono stati trovati e ricondotti nel ... Leggi su ilgiornale

