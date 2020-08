FS Italiane, l’offerta Trenitalia si arricchisce con 24 Frecce in più verso Sud (Di sabato 8 agosto 2020) (Teleborsa) – Si arricchisce l’offerta di Trenitalia nel mese di agosto verso le mete più belle del Sud Italia: Campania, Calabria e Puglia. A partire da oggi 8 agosto 2020 si aggiungono 24 Frecce in più rispetto alle 12 già annunciate, con un aumento di 36 per tutto il mese di agosto. Le corse aggiuntive saranno negli gli stessi orari e con le stesse fermate di quelli già programmati. E’ quanto si legge sul sito FS News. Il potenziamento dei collegamenti verso le maggiori mete vacanziere conferma così la forte attenzione da parte del Gruppo FS Italiane a sostegno del turismo, volano dell’economia nazionale e pilastro fondamentale per la ripresa del Paese. Fra le novità di agosto, il Frecciarossa aggiuntivo che da Milano ... Leggi su quifinanza

