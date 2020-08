Friends, reunion cancellata: le riprese sono state sospese (Di sabato 8 agosto 2020) Tutto sembrava ormai pronto a partire, e invece l’ennesima doccia fredda sembra aver stroncato ancora una volta le aspettative dei fan di Friends. Le legioni di spettatori della sit-com, che in questi ultimi mesi ha festeggiato a più riprese il venticinquesimo anniversario, da ormai un anno contavano sul calendario i giorni che li separavano dal ritorno degli amati protagonisti; una nuova stagione speciale, a battezzare il neonato servizio streaming HBO per il debutto di maggio. Nel tempo, l’idea di una nuova stagione cambiò in un film, e infine in uno special; anticipazioni fine a se stesse, visto l’ormai quasi definitiva cancellazione delle riprese. Ennesimo blocco per l’attesissimo evento televisivo: previsto in questi giorni, il ritorno sul set di Friends è stato ancora ... Leggi su velvetgossip

