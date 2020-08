Dune, Timothée Chalamet conferma: l'uscita del trailer è imminente (Di sabato 8 agosto 2020) Il protagonista di Dune, Timothée Chalamet conferma: un primo trailer del film di Denis Villeneuve sarebbe già in arrivo. Tranquilli, fan di Dune: Timothée Chalamet ha buone notizie per voi... Un primo trailer del film diretto da Denis Villeneuve sembra essere in arrivo. Con tutti i rinvii dovuti all'emergenza sanitaria, sono poche le produzioni che possono offrire note positive sull'andamento dei lavori, o sul materiale già raccolto, ma il reboot di Dune sembra essere tra queste. La pellicola di Denis Villeneuve, basata sull'omonimo romanzo di Frank Herbert, ci verrà presto mostrata in un primo trailer che, stando alle parole dell'attore protagonista, Timothée Chalamet, non ... Leggi su movieplayer

