Dieselgate: ancora rimborsi per gli utenti (Di sabato 8 agosto 2020) Volkswagen: Dieselgate e risarcimento danniLa vendita a catena e la legittimazione passiva di VGIIl risarcimento danniVolkswagen: Dieselgate e risarcimento danniTorna suVia libera al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, all'acquirente di una vettura Volkswagen coinvolta nel "Dieselgate" a causa della pratica commerciale ingannevole e scorretta posta in essere dalla società e consistente nell'omologazione della classe di emissione attraverso il ricorso ad espedienti contrari alla legge e alla diligenza professionale, con conseguente sistematica diffusione di informazioni false incomplete e fuorvianti sulle caratteristiche qualitative dei veicoli e sul relativo livello di emissioni. Ne risponde in solido anche la società che si occupa dell'importazione e distribuzione i... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate ancora Dieselgate Volkswagen, la Corte tedesca: ''Nessun risarcimento per gli acquisti dopo il 2015'' - Quattroruote.it Quattroruote Aumenta il prezzo del diesel per un possibile incremento delle accise

Oltre al prezzo della benzina, non si esclude un incremento del diesel per un possibile aumento delle accise. Avviata una consultazione online.

Diesel, in arrivo l’aumento delle accise: avviata consultazione online

