Deathloop di Arkane torna sotto i riflettori con un nuovo video sulle capacità di PS5 (Di sabato 8 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Bethesda Softworks ha condiviso un nuovo aggiornamento su Deathloop, in occasione dell'evento Quakecon at Home, grazie ad un video degli sviluppatori di Arkane Lyon.Nel video in questione, visibile in fondo alla notizia, possiamo ammirare il game director Dinga Bakaba e l'art director Sébastien Mitton mentre riassumono brevemente il concept di Deathloop e ci spiegano cosa dobbiamo aspettarci.Per chi non lo sapesse, Deathloop è un'avventura in prima persona, nel quale impersoneremo l'assassino Colt, intrappolato non solo in un'isola traboccante di nemici, ma anche in un loop temporale che resetta i suoi progressi ogni giorno. Egli dovrà trovare il modo di eliminare 8 bersagli speciali, per interrompere il ciclo, cercando di ... Leggi su eurogamer

