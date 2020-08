Cucinano il pesce in stato di decomposizione: fermati due cuochi (Di sabato 8 agosto 2020) pesce avariato buttato nei bidoni, senza ghiaccio e in cattivo stato di conservazione. Questo è lo scenario che gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di stato di Pordenone si sono ritrovati davanti nel momento in cui sono intervenuti, su segnalazione, in un campo a Vallenoncello. Due cittadini residenti a Vallenoncello stavano cucinando carne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

DiDimiero : @giadif Bella la montagna ma il mare di più Sul lungomare di Pescara è un fiorire di ristoranti che cucinano pesce… - osvaldomiraglia : @rumba_magica I miei vicini filippini cucinano pesce seccato al sole delle Filippine, che sa di pesce andato a male… -

Ultime Notizie dalla rete : Cucinano pesce Carne e pesce con le larve, maxi sequestro Il Gazzettino Cucinano il pesce in stato di decomposizione: fermati due cuochi

Pesce avariato buttato nei bidoni, senza ghiaccio e in cattivo stato di conservazione. Questo è lo scenario che gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato di Pordenone si sono ritrovati ...

Tutto sulla soba, un tipo di pasta giapponese dalle ottime proprietà nutritive nutritive

La pasta di soba è una pietanza molto versatile può essere cucinata sia calda che fredda, in base alla stagione o alle preferenze, e può essere condita ispirandosi alla tradizione giapponese oppure in ...

Pesce avariato buttato nei bidoni, senza ghiaccio e in cattivo stato di conservazione. Questo è lo scenario che gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato di Pordenone si sono ritrovati ...La pasta di soba è una pietanza molto versatile può essere cucinata sia calda che fredda, in base alla stagione o alle preferenze, e può essere condita ispirandosi alla tradizione giapponese oppure in ...