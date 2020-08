COVID-19, Galli: "Siamo in grado di gestire i focolai" (Di sabato 8 agosto 2020) I casi di COVID-19 stanno aumentando anche in Italia, anche se al momento in modo nettamente più lieve di quanto sta accadendo in Paesi come Francia, Spagna o Germania, che stanno facendo i conti con la seconda ondata dall'epidemia.Ad oggi, però, la situazione in Italia non sembra preoccupante come qualche mese fa e anche un esperto come Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, si è detto convinto che l'Italia è in grado di gestire i focolai che stanno comparendo da una parte all'altra del Paese.I numeri attuali dei contagi sono dovuti a focolai isolati che si accendono in varie parti della penisola. Sottolineano che il virus c’è, continua a serpeggiare, senza diffondersi come in un recente ... Leggi su blogo

