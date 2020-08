Coronavirus, 8 frati positivi trovati ad Assisi: i novizi arrivavano dall’estero (Di sabato 8 agosto 2020) Nuovo caso di Coronavirus, 8 frati sono risultati positivi in una struttura ad Assisi. Alcuni novizi sembrerebbero di ritorno dall’estero. Otto frati francescani, ospiti nella struttura del noviziato adiacente alla Basilica di Assisi, sono risultati positivi a un primo test del Covid-19. Alcuni giovani novizi erano arrivati dall’estero cinque giorni fa. LEGGI ANCHE -> Coronavirus 8 … L'articolo Coronavirus, 8 frati positivi trovati ad Assisi: i novizi arrivavano dall’estero è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

