Calcio, la Juve esonera Sarri Rumors: Agnelli sogna Zidane (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo appena una stagione sportiva, le strade di Maurizio Sarri e della Juventus si separano. Dopo l'eliminazione negli ottavi dalla Champions League (sconfitta per 1-0 fuori casa e vittoria in casa per 2-1), la società bianconera con un comunicato pubblicato sul sito ufficializza l'esonero, dopo che in mattinanta si erano rincorse le voci del divorzio fra il gruppo e il tecnico toscano. La decisione della società è maturata nelle ultime ore visto che il match con il Lione ha inevitabilmente lasciato il segno. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

