Barcellona-Napoli, la sfida dopo il pareggio dell’andata. Gattuso: “Scaleremo l’Everest”. Ecco dove vederla e a che ora (Di sabato 8 agosto 2020) “Affrontare il Barcellona sarà come scalare l’Everest“. Nella conferenza stampa della vigilia Gennaro Gattuso ha presentato così la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, cinque mesi dopo il pareggio dell’andata. Stasera il suo Napoli affronterà il Barcellona di Setién. “Da calciatore quando affrontavo sfide del genere ne sentivo il peso però adesso è tutto differente”. Ora i tifosi si stanno chiedendo cosa succederà se al termine dei 90 minuti il risultato sarà di nuovo 1-1, proprio come al San Paolo. I partenopei, per accedere ai quarti di finale, sono obbligati a vincere o a pareggiare segnando almeno due goal. Le possibili formazioni – ... Leggi su ilfattoquotidiano

