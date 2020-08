Artigiano in crisi per lockdown accetta di stoccare 5,4 chili di hascisc (Di sabato 8 agosto 2020) In Friuli-Venezia Giulia, un Artigiano di 42 anni avrebbe accettato di stoccare chili di droga a causa della chiusura per lockdown della sua ditta e la relativa crisi economica. È successo a Pravisdomini, in Friuli-Venezia Giulia, dove un Artigiano: Luigi Rorato di 42 anni, per disperazione e necessità di soldi ha accettato di stoccare chili … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Alessandria24C : Economia - Confartigianato: “Il settore artigiano ha risentito molto della crisi” -

Ultime Notizie dalla rete : Artigiano crisi Artigiano in crisi per il lockdown accetta di stoccare 5,4 chili di hascisc: arrestato Il Gazzettino Artigiano in crisi per il lockdown accetta di stoccare 5,4 chili di hascisc: arrestato

PRAVISDOMINI - La ditta bloccata dal lockdown, i pagamenti in scadenza e una situazione economica ogni giorno più difficile. È per disperazione - così ha spiegato ieri al giudice Luigi Rorato, 42enne ...

Altro che Landini.“Non licenzio.Sostituii operai con robot e ripresi a vivere"

Paura di ripercussioni o meno da qualche anno gli è tornato il sorriso perché da artigiano-imprenditore, con un nugolo di operai, è tornato alle origini sostituendo le sue maestranze con i robot. “Era ...

PRAVISDOMINI - La ditta bloccata dal lockdown, i pagamenti in scadenza e una situazione economica ogni giorno più difficile. È per disperazione - così ha spiegato ieri al giudice Luigi Rorato, 42enne ...Paura di ripercussioni o meno da qualche anno gli è tornato il sorriso perché da artigiano-imprenditore, con un nugolo di operai, è tornato alle origini sostituendo le sue maestranze con i robot. “Era ...