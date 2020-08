Vidal: “Alzerò la coppa con il Barcellona” (Di venerdì 7 agosto 2020) Arturo Vidal parla a Sport del suo presente e del futuro analizzando il percorso in Champions. “Non so se sono stato io a cambiare la partita, ma mi sentivo molto bene e come al solito ho cercato di dare il massimo per aiutare i miei compagni. Mi hanno fatto piacere gli elogi dei miei compagni, mi hanno reso orgoglioso, ancor di più quelli di Messi, il numero 1, il nostro capitano, spero di continuare così”. Poi aggiunge: “Quando sei nella migliore squadra del mondo devi farti sempre trovare pronto quando vieni chiamato in causa. L’inizio della stagione non è stato facile per me, ma ho fatto di tutto per convincere l’allenatore a puntare su di me. Sono un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto ai miei compagni di reparto, ai tifosi piace il mio impegno in attacco e in difesa, il ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Vidal “Alzerò