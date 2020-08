Verbali desecretati Cts: non era stato indicato il lockdown per tutta Italia Polemiche in corso da ieri (Di venerdì 7 agosto 2020) ieri sono stati desecretati i Verbali di cinque indicazioni del comitato tecnico scientifico (Cts). Fanno riferimento ad inizio marzo, essenzialmente. Cioè al periodo in cui l’intera Italia, con decreto del presidente del Consiglio, fu dichiarata zona arancione. lockdown in tutta Italia. Ma il Cts aveva dato un’indicazione diversa: chiudere alcune zone, dalla Lombardia alle Marche, ma non l’Italia intera. I detrattori del governo parlano ora di cento miliardi di euro di prodotto interno lordo andati in fumo e c’è chi ipotizza una class action. I difensori del governo fanno questo ragionamento: lo accusate di lassismo e invece ha usato cautele maggiori rispetto a quelle indicate dagli scienziati. Insomma: ... Leggi su noinotizie

lorepregliasco : I verbali desecretati del comitato tecnico scientifico - Agenzia_Ansa : I Verbali del Comitato Tecnico Scientifico #Cts sono stati desecretati, sono consultabili online . Il ministro del… - LaStampa : Desecretati gli atti del Cts: 200 pagine online, ma mancano i verbali sulle decisioni delle zone rosse nel Bergamas… - PietroViviani5 : RT @MarcoRizzoPC: Verbali desecretati Coronavirus. È proprio vero di questo governo non c’è proprio da fidarsi. Mancano i verbali delle riu… - Flavr7 : RT @MarcoRizzoPC: Verbali desecretati Coronavirus. È proprio vero di questo governo non c’è proprio da fidarsi. Mancano i verbali delle riu… -

Ultime Notizie dalla rete : Verbali desecretati Verbali desecretati, sulla zona rossa nella Bergamasca resta ancora il mistero Il Fatto Quotidiano Verbali desecretati Coronavirus, non sono stati pubblicati quelli che contano davvero

Mancano i verbali delle riunioni tra il 22 e il 27 di gennaio, quando non si sa bene perché l'ordine di testare tutte le polmoniti virali anomale si trasformò nell'ordine di testare solo quelle di chi ...

Coronavirus: il 7/3 “Chiudere a zone”. 48 ore dopo: lockdown. I verbali desecretati

Individuare “due livelli di misure di contenimento”: una per “i territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus” e una per “l’intero territorio nazionale”. Il 7 marzo scorso, con ...

Mancano i verbali delle riunioni tra il 22 e il 27 di gennaio, quando non si sa bene perché l'ordine di testare tutte le polmoniti virali anomale si trasformò nell'ordine di testare solo quelle di chi ...Individuare “due livelli di misure di contenimento”: una per “i territori in cui si è osservata ad oggi maggiore diffusione del virus” e una per “l’intero territorio nazionale”. Il 7 marzo scorso, con ...