Uomini e Donne con Due Troni per Tre è il pubblico a scegliere i tronisti (Di venerdì 7 agosto 2020) Due Troni per Tre: Uomini e Donne lascia al pubblico la scelta dei Tronisti della prossima stagione pubblico protagonista per la prossima stagione di Uomini e Donne si potranno scegliere i due Tronisti della prossima stagione (e sicuramente per il terzo un premio di consolazione non mancherà). In vista della nuova stagione attesa a settembre il programma ha chiesto al pubblico da casa fedele animatore a distanza delle sorti della trasmissione, di decidere chi sarà corteggiato, chi salirà sul trono, chi avrà davanti a se una futura carriera tra ospitate, reality siti e riviste di gossip. La scelta è tra tre ragazzi Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Davide ... Leggi su dituttounpop

