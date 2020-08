Una serata in spiaggia con un migliaio di giovani e poi il panico: un positivo al Covid. Scatta l’allarme (Di venerdì 7 agosto 2020) Un ragazzo di 17 anni è risultato positivo al Coronavirus dopo aver partecipato ad una festa in spiaggia a Catania. Sono almeno 30 le persone risultate a più stretto contatto con il 17enne e che sono state contattate e poi messe in isolamento. Il ragazzo si è presentato con il padre al pronto soccorso del Policlinico e, dopo il tampone positivo, è stato posto in isolamento nella sua casa insieme a tutta la sua famiglia. Da quel momento sono iniziati frenetici scambi di messaggi tra le famiglie dei ragazzi che erano presenti alla serata. L’azienda sanitaria provinciale ha inoltre invitato tutti coloro che hanno partecipato alla festa, svolta in una delle spiagge più frequentate della città, a mettersi in quarantena. Il problema è che in quella circostanza erano ... Leggi su caffeinamagazine

