Un virus minaccia delfini e balene. E l’azione dell’uomo lo sta favorendo (Di venerdì 7 agosto 2020) Estate 2020. Mentre l’uomo è sotto assedio per la pandemia da Covid-19, i cetacei non se la passano troppo bene per un virus. Secondo un rapporto di Greenpeace sui cetacei spiaggiati in Italia, il 28% dei soggetti esaminati è morto, in modo diretto o indiretto, a causa di un virus. Nella maggior parte dei casi si tratta del virus del morbillo dei cetacei (Cemv), un virus della stessa famiglia del morbillo umano, che colpisce sia il sistema nervoso che quello respiratorio, creando encefaliti e polmoniti, e abbassando fortemente le difese immunitarie dell’ospite rendendolo più suscettibile a infezioni secondarie da parte di batteri e parassiti. Anche in questo caso la trasmissione avviene per via aerea e, dopo episodi di epidemie particolarmente importanti negli anni 1990-1992 e nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

