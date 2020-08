Udinese, fiducia a Luca Gotti: allenerà il club anche nel 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, l’Udinese ha reso noto il rinnovo di contratto dell’allenatore Luca Gotti, che dopo l’esperienza sulla panchina bianconera nella stagione 2019/2020 volta al termine con una salvezza, proseguirà la sua avventura alla guida del club friulano fino al 30 giugno 2021. Leggi su sportface

