Traffico Roma del 07-08-2020 ore 10:00 (Di venerdì 7 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovate l’ascolto code sulla complanare del tratto Urbano della A24 Roma-teramo da Tor Cervara a Viale Togliatti in direzione della tangenziale est ricordiamo infatti che l’autostrada parzialmente chiusa in direzione Roma per lavori a partire dalla barriera di Roma Est Quindi tutto il Traffico è deviato sulla complanare code per incidente su via Laurentina Ardea Banditella Nuova Florida è Fosso grande quelle per te anche su via Tiburtina all’altezza di via del Casale di San Basilio e rallentamenti per incidenti e poi su via della Magliana all’altezza di via del Trullo Esso via Cristoforo Colombo all’altezza di Ermanno Wolf Ferrari per dettagli di queste notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews

A luglio, rispetto al mese precedente, l'Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell'Osservatorio del Traffico Anas segna una crescita decisa: +19% sui veicoli totali. Nel dettaglio, sempre luglio su giugn ...

Chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli? Chi è il mandante dell'omicidio di Diabolik? Dov'è l'arma che ha scandito gli ultimi momenti di vita dell'ex capo degli Irriducibili? Piscitelli è stato ucciso per q ...

