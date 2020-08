Temptation Island, incendio nel villaggio: a settembre slitta la trasmissione? La decisione (Di venerdì 7 agosto 2020) Notizia shock per i fan di “Temptation Island”! Hanno appreso con sgomento dell’incendio avvenuto nella notte tra ieri e oggi giovedì 6 e venerdì 7 agosto nel villaggio vacanze 4 stelle Is Murus Relais a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Vi alloggiano le coppie e la produzione del programma. Le fiamme, spente dai Vigili del Fuoco, che hanno fatto evacuare momentaneamente gli ospiti dell’hotel, sono divampate nella sala congressi, dove erano state sistemate alcune attrezzature Mediaset, ed è stata bruciata un’auto parcheggiata nel giardino del resort. L’episodio è risultato di origine dolosa, anche perché stata trovato un biglietto minatorio. Il destinatario era Gianluca Loi, il direttore, ma non solo. Gli inquirenti sono al lavoro ... Leggi su pianetadonne.blog

HuffPostItalia : Temptation Island, in fiamme il villaggio in Sardegna. L'incendio è doloso - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - infoitcultura : Temptation Island, a fuoco il set: incendio doloso - infoitcultura : Temptation Island, Filippo Bisciglia annuncio inaspettato: “Niente più Tv” -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island: incendio doloso al villaggio e minacce al direttore

Villaggio di Temptation Island a fuoco, minacce al direttore del resort. Momenti di panico nel resort che da anni ospita il programma di Temptasion Island prodotto da Maria De Filippi e condotto da Fi ...

Villaggio di Temptation Island a fuoco, minacce al direttore del resort

Momenti di panico nel resort che da anni ospita il programma di Temptasion Island prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, e Alessia Marcuzzi per la versione Vip. Il villaggio L’I ...

Villaggio di Temptation Island a fuoco, minacce al direttore del resort. Momenti di panico nel resort che da anni ospita il programma di Temptasion Island prodotto da Maria De Filippi e condotto da Fi ...Momenti di panico nel resort che da anni ospita il programma di Temptasion Island prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, e Alessia Marcuzzi per la versione Vip. Il villaggio L’I ...