Star Trek 4: realizzare un nuovo film è una priorità per Paramount (Di venerdì 7 agosto 2020) I responsabili della Paramount hanno confermato che riportare Star Trek nelle sale cinematografiche è una priorità dello studio. Star Trek ritornerà sul grande schermo ma i vertici della Paramount non hanno ancora deciso con quale progetto portare avanti il franchise. Lo studio ha infatti a disposizione varie opzioni ed Emma Watts ha confermato che produrre un nuovo film della saga è una delle priorità dello studio. Nel 2019 Noah Hawley aveva stretto un accordo che prevedeva la realizzazione, in veste di sceneggiatore e regista, di un film di Star Trek, franchise di cui è grande fan. Paramount ha a disposizione anche la sceneggiatura firmata da ... Leggi su movieplayer

TG_Trek : [SPOILER] STAR TREK: LOWER DECKS - McMahan svela dettagli della U.S.S. Cerritos e anticipa una cosa che vedremo nel… - Cadenza17 : @StellaArtois @netflix @StarTrek Quanti episodi di @Star Trek dobbiamo guardare per capire il Klingon? #FluentInStella - fantascicast : [SPOILER] STAR TREK: LOWER DECKS - McMahan svela dettagli della U.S.S. Cerritos e anticipa una cosa che vedremo nel… - TalkingStarTrek : [SPOILER] STAR TREK: LOWER DECKS - McMahan svela dettagli della U.S.S. Cerritos e anticipa una cosa che vedremo nel… - dnvalladao : Marquei como visto Star Trek: Deep Space Nine - 6x22 - Valiant -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek 5 cose da sapere sulle versioni animate di Star Trek Wired Italia Star Trek 4: realizzare un nuovo film è una priorità per Paramount

Star Trek ritornerà sul grande schermo ma i vertici della Paramount non hanno ancora deciso con quale progetto portare avanti il franchise. Lo studio ha infatti a disposizione varie opzioni ed Emma Wa ...

Ciclismo, ecco la Milano-Sanremo tutta nuova: sarà una classica d'estate da 305 km

Sarà una Milano-Sanremo diversa da tutte quelle che abbiamo visto fino ad oggi. E, soprattutto, blindata. Dopo il calcio e tanti altri sport, anche il ciclismo vive gli eventi a porte chiuse. Nonostan ...

Star Trek ritornerà sul grande schermo ma i vertici della Paramount non hanno ancora deciso con quale progetto portare avanti il franchise. Lo studio ha infatti a disposizione varie opzioni ed Emma Wa ...Sarà una Milano-Sanremo diversa da tutte quelle che abbiamo visto fino ad oggi. E, soprattutto, blindata. Dopo il calcio e tanti altri sport, anche il ciclismo vive gli eventi a porte chiuse. Nonostan ...