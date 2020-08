Petrolio, se una farfalla batte le ali in Inghilterra il cambiamento arriva in Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) “Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole”. Con questa frase nel film Jurassic Park viene spiegata la teoria del caos. Con la stessa chiave di lettura possiamo provare a illustrare come una decisione di British Petroleum (BP), possa avere ripercussioni sull’Italia e sulla più grande azienda di Stato del Paese.Andiamo con ordine: BP, lo dice il nome, è una compagnia inglese che sul Petrolio e il gas ha fondato la propria fortuna. E’ anche una delle aziende con il più alto livello di emissioni di gas serra, quindi una delle maggiori responsabili della crisi climatica. Il 5 agosto questa azienda ha dichiarato che entro il 2030 taglierà del 35-40% la propria produzione di gas e Petrolio. Una buona ... Leggi su huffingtonpost

