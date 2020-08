Petrolio: in lieve calo a 41,8 dollari al barile (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 07 AGO - Quotazioni del Petrolio in lieve calo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 41,89 dollari al barile, 41,95 ieri sera a New York,. Per il Brent ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - WASHINGTON, 07 AGO - Quotazioni del petrolio in lieve calo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 41,89 dollari al barile (41,95 ieri sera a New York). Per il Bren ...

Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che chiudono con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio, a causa di prese di beneficio sui ban ...

