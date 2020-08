Pago e Serena Enardu: riappacificazione fallita? Le ultime news (Di venerdì 7 agosto 2020) La coppia ha deciso recentemente di rincontrarsi, ma stando alle ultime indiscrezioni pare non ci sia stato nessun riavvicinamento Pago e Serena Enardu: incontro dopo la bufera La coppia formata da Pago e Serena Enardu sta continuando a far parlare. Li abbiamo conosciuti come coppia nella seconda edizione di Temptation Island Vip, lui noto cantautore sardo e lei ex tronista di Uomini e Donne, ricordata soprattutto per la sua storia con Giovanni Conversano. Come coppia stavano attraversando una crisi importante, dopo ben sette anni di convivenza, e lei non era più sicura dei suoi sentimenti. Infatti, nel villaggio ha iniziato un flirt con Alessandro Graziani. Serena ha poi deciso di lasciare Pago e vivere qualche incontro con ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Serena Enardu e Pago un’altra possibilità: fallito il tentativo di riavvicinamento - #Serena #Enardu #un’altra - marcamoly : Pago e Serena Enardu stanno ancora insieme? Il mistero continua. Ne abbiamo viste di tutti i colori con questa copp… - gossipblogit : Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? - zazoomblog : Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? - #Serena #Enardu #beccati… - toysblogit : Serena Enardu e Pago beccati a tavola insieme: ritorno di fiamma dopo la rottura? -