Monte Bianco, allerta per ghiacciaio in Val Ferret: restano criticità (Di venerdì 7 agosto 2020) Resta alta l'allerta in Val Ferret. Il bollettino di allertamento del ghiacciaio di Planpincieux emesso nel primo pomeriggio conferma che permangono i "trend anomali delle temperature" e le conseguenti variazioni "anomale del deflusso idrico". Cioè il rialzo termico, iniziato ieri dopo giorni di freddo, continua a provocare l'aumento della pressione dell'acqua che scorre tra la roccia e un blocco di ghiaccio da 510 mila metri cubi, che rischia di sollevarsi e scivolare a valle.

