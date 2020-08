Louis van Gaal, un allenatore eccentrico: quella volta che si calò i pantaloni… (Di sabato 8 agosto 2020) Aloysius Paulus Maria van Gaal, meglio conosciuto come Louis van Gaal, è uno degli allenatori più eccentrici che abbiano mai calcato i palcoscenici calcistici internazionale. L’olandese, 69 anni oggi, è il protagonista della nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Buona carriera da difensore, sopratutto con la maglia dello Sparta Rotterdam. Ma è da allenatore che van Gaal dà il meglio di sé. Ha vinto sette campionati, quattro Coppe e quattro Supercoppe nazionali, una Coppa UEFA, una Champions League, due Supercoppe Europee e una Coppa Intercontinentale. Nel corso della sua carriera da allenatore van Gaal ha sempre preferito affidarsi ai giovani, più facili da piegare alla sua idea di calcio, e ... Leggi su calcioweb.eu

