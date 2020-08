La Mercedes fa aspettare Re Lewis Rinnova prima Bottas: c'è qualcosa? (Di venerdì 7 agosto 2020) Arriva la firma del finlandese, tarda invece quella di Hamilton. Intanto oggi le libere del Silverstone-bis. Leggi su quotidiano

VerdiStudio : @F1Carcarla @LucaSalvarani11 @ScuderiaFerrari @Ferrari cambiano i responsabili del #FerrariF1 ma il risultato non… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes aspettare

Quotidiano.net

Prima il maggiordomo, poi il re. Ieri la Mercedes ha formalizzato il prolungamento del contratto di Valterino Bottas. Dodici mesi in più per il valletto finlandese di Lewis Hamilton: sarà al volante d ...Valtteri Bottas sarà al volante della Mercedes anche nel 2021: l’annuncio è arrivato giovedì 6 agosto alla vigilia delle prime prove libere del Gp di Silverstone in programma domenica 9. Per Bottas sa ...