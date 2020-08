John Wick 5 è stato confermato: sarà girato insieme al quarto capitolo (Di venerdì 7 agosto 2020) Le frenetiche ed emozionanti avventure del personaggio interpretato da Keanu Reeves non termineranno presto: John Feltheimer, il CEO di Lionsgate, ha ufficialmente confermato John Wick 5. Il film sarà girato contemporaneamente al quarto e attesissimo capitolo. Non ci meravigliamo di questa scelta, considerando l’enorme successo ottenuto da questo franchise. Nel 2014, il primo film (diretto da Chad Stahelski) convinse il pubblico e la critica, tanto che la produzione ufficializzò anche un secondo capitolo, uscito nel 2017. Appena due anni dopo arrivò John Wick 3 – Parabellum. Il successo della saga, così come il calore del pubblico, è aumentato sempre più, ... Leggi su optimagazine

