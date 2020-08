Il focolaio alla Amadori di Controguerra in provincia di Teramo (Di venerdì 7 agosto 2020) Ci sono 12 nuovi casi di positività al Covid-19 rilevati dalla Asl di Teramo dopo che una dipendente della Amadori di Controguerra era risultata contagiata dal virus: 8 sono suoi colleghi, 3 i parenti contagiati dalla donna a Martinsicuro. A renderlo noto è la stessa Asl, sottolineando di aver subito sottoposto a tampone i 47 dipendenti dell’azienda che erano stati di turno con la prima contagiata e i suoi familiari, rilevando così le altre 11 positività. Domani il tampone sarà effettuato su tutti gli altri dipendenti della Amadori che nel frattempo, si legge sempre nella nota della Asl, ha già messo in atto tutte le procedure di isolamento e controllo delle persone risultate positive al tampone. L’Istituto Zooprofilattico di ... Leggi su nextquotidiano

