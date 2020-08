Graviola per combattere le infiammazioni e controllare la glicemia (Di venerdì 7 agosto 2020) Frutto della pianta sempreverde Annona muricata, la Graviola è caratterizzata da benefici degni di nota, tra i quali è possibile citare le ripercussioni positive nella prevenzione dei processi infiammatori. La Graviola, inoltre, può rivelarsi molto utile anche ai fini del controllo della glicemia. Le proprietà di questo frutto sono state più volte al centro dell’attenzione scientifica. Degno di nota a tal proposito è uno studio pubblicato nel 2014 e condotto da un’equipe attiva presso l’Università di Lagos. Gli esperti in questione si sono concetrati sugli effetti antinfiammatori e analgesici dell’estratto di questo frutto, scoprendo una forte efficacia relativa all’inibizione dei mediatori chimici dei processi infiammatori. I risultati in questione, ... Leggi su dilei

