Gp 70° Anniversario, crollo Ferrari: Leclerc settimo e problemi per Vettel. Hamilton comanda seconde libere (Di venerdì 7 agosto 2020) SILVERSTONE - Giovedì nerissimo per le Ferrari. Charles Leclerc chiude le libere del Gran Premio del 70° Anniversario in settima posizione a oltre un secondo da Lewis Hamilton. Ancora peggio va a ... Leggi su corrieredellosport

