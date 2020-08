Formula 1, GP 70° Anniversario: la Ferrari di Vettel inizia a fumare, possibile problema al motore (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella seconda sessione di prove libere del GP 70° Anniversario di Silverstone, la macchina di Sebastian Vettel si è fermata. A pochi minuti dalla conclusione, la Ferrari del quattro volte campione del mondo non ha retto ed il teutonico è stato costretto a mettersi fuori pista. Nel team radio Seb ha subito lamentato la possibilità di una rottura del motore o del cambio. Leggi su sportface

SkySportF1 : ?? Super giro di Bottas! 1° Nelle FP1 Hulkenberg vicino a Verstappen Tempi e classifiche: - Gazzetta_it : #F1 #Silvestrone #GP 70° prime libere firmate #Mercedes. #Ferrari, #Leclerc è quinto - SkySportF1 : FP2 in corso ma c'è una sfida speciale Toto Wolff e James Allison sul monopattino I dettagli:… - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ? PROBLEMI PER VETTEL È costretto a fermarsi I dettagli: - carlowonderland : RT @SkySportF1: ? PROBLEMI PER VETTEL È costretto a fermarsi I dettagli: -

