Findomestic: a luglio giù intenzioni acquisto, incertezza frena comparto green (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – “In un clima di perdurante incertezza la propensione d’acquisto è in crescita solo per immobili e veicoli, mentre l’attesa per comprendere meglio le opportunità concrete legate agli incentivi frena il comparto green”. L’Osservatorio Mensile Findomestic di agosto, realizzato dalla societa’ di credito al consumo del gruppo Bnp Paribas in collaborazione con Eumetra rileva come a luglio le intenzioni d’acquisto risultino in calo per tutti i segmenti dei beni durevoli tranne che per immobili e veicoli. Secondo l’Osservatorio, la “delusione per i ritardi e la diffidenza nell’erogazione degli incentivi annunciati ha trascinato in negativo” ... Leggi su quifinanza

MariaLu91149151 : RT @LaStampa: Osservatorio Findomestic, a luglio intenzioni d’acquisto di nuovo giù - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Osservatorio Findomestic, a luglio intenzioni d’acquisto di nuovo giù - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Forte interesse per immobili (+17,6%) e auto (+17,1%). - quilloenri : RT @LaStampa: Forte interesse per immobili (+17,6%) e auto (+17,1%). - LaStampa : Forte interesse per immobili (+17,6%) e auto (+17,1%). -

Ultime Notizie dalla rete : Findomestic luglio Osservatorio Findomestic, a luglio intenzioni d’acquisto di nuovo giù La Stampa Findomestic: a luglio giù intenzioni acquisto, incertezza frena comparto green

(Teleborsa) - "In un clima di perdurante incertezza la propensione d'acquisto è in crescita solo per immobili e veicoli, mentre l'attesa per comprendere meglio le opportunità concrete legate agli ince ...

Italiani e consumi: intenzioni d’acquisto tornano a calare a luglio, tengono solo immobili e auto

Sul fronte consumi gli italiani tornano a mostrare una certa cautela. E così nel mese di luglio sono calate le intenzioni di acquisto, con una flessione che riguarda un po’ tutti i segmenti dei beni d ...

(Teleborsa) - "In un clima di perdurante incertezza la propensione d'acquisto è in crescita solo per immobili e veicoli, mentre l'attesa per comprendere meglio le opportunità concrete legate agli ince ...Sul fronte consumi gli italiani tornano a mostrare una certa cautela. E così nel mese di luglio sono calate le intenzioni di acquisto, con una flessione che riguarda un po’ tutti i segmenti dei beni d ...