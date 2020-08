Esplosione in negozio,timore atto doloso (Di venerdì 7 agosto 2020) LIVORNO, 07 AGO - Esplosione e fiamme all'interno di un negozio di via Garibaldi a Livorno gestito da cinesi. Due persone, la titolare e un dipendente sono state soccorse per aver inalato fumo, e in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Corriere : Livorno, lanciata una bomba in pieno giorno contro un negozio di cinesi - LaStampa : Livorno il fatto in via Garibaldi: testimoni hanno visto un uomo lanciare all'interno una scatoletta. Poi lo scoppi… - CiaoKarol : ++ Livorno: esplosione in un negozio cinese. Si teme atto doloso ++: ++ Livorno: esplosione in un negozio cinese. A… - rep_firenze : Livorno, esplosione in un negozio: 'Ho visto uno lanciare qualcosa sulla vetrina...' [aggiornamento delle 16:17] - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: ++ Livorno, esplosione in un negozio cinese: si teme atto doloso -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione negozio Livorno, esplosione in negozio: "Hanno lanciato un ordigno". Due in ospedale IL TELEGRAFO Livorno Livorno, esplosione in un negozio: "Ho visto uno lanciare qualcosa sulla vetrina..."

Esplosione e fiamme all'interno di un negozio di via Garibaldi a Livorno gestito da cinesi. Due persone, la titolare e un dipendente sono state soccorse per aver inalato fumo, e in seguito sono state ...

Esplosione e fiamme all'interno di un negozio di via Garibaldi a Livorno gestito da cinesi. Due persone, la titolare e un dipendente sono state soccorse per aver inalato fumo, e in seguito sono state