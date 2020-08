Elitè 4: riprese bloccate per attore positivo al Covid (Di venerdì 7 agosto 2020) Le riprese di Elitè 4, la celebre serie tv spagnola, sono state sospese dopo appena un giorno dall’inizio. Il motivo? Un’attore è malato di Coronavirus! Un inizio fallimentare quello delle riprese della quarta edizione del telefilm spagnolo. La serie tv targata Netflix, infatti, ha dovuto stoppare le riprese dopo solo 24 ore dall’inizio. Uno degli attori è risultato positivo ai test per il Covid e ora tutto ilArticolo completo: Elitè 4: riprese bloccate per attore positivo al Covid dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

