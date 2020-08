Dl agosto: Faraone (Iv), 'fiscalità vantaggio Sud importante cambio di passo' (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "La fiscalità di vantaggio per il Sud è un importante cambio di passo. È soprattutto quello che sosteniamo da anni. Il Mezzogiorno non ha bisogno di assistenzialismo ma di politiche economiche che mettono al centro il lavoro. E quindi imprese e lavoratori. La detassazione del 30% per le imprese del Sud che coinvolge i neo-assunti ma anche chi già lavora, contenuta nel decreto agosto, è una svolta per la quale Italia Viva si è battuta e un ringraziamento va al ministro Provenzano. Cominciamo ad indicare la sola via che può far ripartire il Paese, una via che mette da parte le dispute ideologiche (pubblico vs privato, imprese vs lavoratori), che archivia i populismi che scelgono l'assistenzialismo e mette al ... Leggi su liberoquotidiano

