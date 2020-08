Decreto ingiuntivo: formula esecutiva online (Di venerdì 7 agosto 2020) Ok al rilascio della formula esecutiva con la procedura telematica. È quanto disposto dal tribunale di Latina, data la necessità di limitare l'accesso agli uffici giudiziari e, conseguentemente, di dover favorire l'uso degli strumenti telematici. Il provvedimento, n. 41/2020 (sotto allegato), autorizza dunque al rilascio della formula esecutiva per decreti ingiuntivi, sentenze e ordinanze tramite la procedura telematica. A tal fine, vengono adottate anche le determinazioni organizzative per poter richiedere l'apposizione della formula esecutiva alle cancellerie del settore civile e lavoro. Nell'ordine di servizio, viene illustrata inoltre la procedura ad hoc per richiedere il rilascio della formula esecutiva tramite PCT per: decreti ... Leggi su studiocataldi

Tra i molti emendamenti al cosiddetto “Decreto semplificazioni”, all’esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, ce n’è uno di particolare urgenza dal punto di ...

Mutuo a tassi usurari, impresa edile di Veroli vince la causa: azzerati interessi per 130mila euro

I mutui a Sal (stato avanzamento lavori) devono essere considerati mutui ipotecari a tutti gli effetti, per cui i tassi non possono essere più alti. Lo ha sancito il tribunale di Frosinone dando ragio ...

