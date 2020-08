Coronavirus, nel Lazio 20 casi e zero morti: sette casi vengono dall'estero (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel Lazio venti nuovi casi di Coronavirus e zero decessi. Dei nuovi casi, fa sapere la Regione Lazio, sette sono casi di importazione: quattro casi da Ecuador, due casi da Croazia, un caso da... Leggi su ilmessaggero

