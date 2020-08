Coronavirus, cosa succederà a settembre? – I tre scenari e il piano dell’Iss per fronteggiare un’eventuale seconda ondata (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Da mesi si parla di una seconda ondata di Coronavirus in autunno o in inverno. Ma cosa succederebbe se dovesse accadere davvero? A metterlo nero su bianco è un documento riservato, stilato dagli esperti dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, riportato dal Corriere della Sera. Linee guida che tengono conto della riapertura delle scuole e, dunque, di una possibile impennata del numero dei contagi. I tre scenari possibili Il primo scenario è quello della «trasmissione localizzata», ovvero una situazione sotto controllo con alcuni focolai in tutta Italia. L’obiettivo, in questo caso, è quello di tracciare i contatti dei positivi (come sta avvenendo in ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : ??PROTESTA DELLA LEGA OGGI IN SENATO Atti secretati dal governo sul Coronavirus, che cosa c'è da nascondere? Il Par… - LegaSalvini : LA LEGA UMILIA CONTE IN SENATO: 'COSA NASCONDE SUL CORONAVIRUS?' - fanpage : Cosa sta accadendo in Sicilia e come è diventata la regione con il più alto indice di contagio da #coronavirus - BluDiChina : Al ristorante mi serve un tizio imbavagliato e coi guanti coi quali trenta secondi prima ha: - sparecchiato un tavo… - asl2abruzzo : RT @Open_gol: Il piano dell'Iss per l'autunno -