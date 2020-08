Champions League 2019/2020, quarti di finale: programma e orari (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo la disputa degli ottavi di finale, le magnifiche otto rimaste voleranno alla volta del Portogallo per le Final Eight di Champions League, in questa stagione davvero anomala. I quarti di finale sono in programma da mercoledì 12 agosto a sabato 15 agosto, in gare secche a eliminazione diretta con calcio d’inizio alle ore 21. Si giocheranno un match per sera, in basso il dettaglio con gli orari e le indicazioni sulle singole partite. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DEI quarti DI finale quarti DI finale Mercoledì 12 agosto 2020, ore 21.00: Atalanta-PSG Giovedì 13 agosto 2020, ore 21.00: Lipsia-Atletico Madrid Venerdì 14 agosto ... Leggi su sportface

