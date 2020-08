CdM - Indizio sull'addio di Callejon: ha regalato una maglia a tutti i compagni (Di venerdì 7 agosto 2020) Un nuovo Indizio sul futuro di Josè Callejon, che pare ormai destinato a lasciare il Napoli dopo sette anni. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdM - Indizio sull'addio di Callejon: ha regalato una maglia a tutti i compagni -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Indizio

Tutto Napoli

Un nuovo indizio sul futuro di Josè Callejon, che pare ormai destinato a lasciare il Napoli dopo sette anni. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e non sembrano esserci più margini per trovare l'int ...Nuovo Decreto Agosto, a rischio slittamento il CdM previsto per oggi: scontro nel Governo su blocco licenziamenti. Le novità e gli accordi finora raggiunti Doveva tenersi oggi alle ore 15 il Consiglio ...