Catania, Pagliara: “Non venderemo la società a chiunque, con Joe Tacopina…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il futuro della dirigenza del Catania non è ancora ben definito in vista del prossimo campionato di Serie C.L'interesse del patron del Venezia, Joe Tacopina, in merito all'acquisto del club etneo sembra essere ancora vivo. A confermarlo è lo stesso Fabio Pagliara, rappresentante della Sigi, ovvero la cordata imprenditoriale che ha acquisito la proprietà del Catania Calcio. Nel corso di una lunga intervista concessa al "Catanista.eu", il rappresentate del gruppo imprenditoriale degli etnei ha parlato proprio dell'interessamento del noto avvocato italo-americano."Personalmente non penso sia all'ordine del giorno oggi pensare di vendere la società a chiunque. Poi ripeto, con Joe Tacopina io personalmente ho avuto uno scambio di messaggi e mi è sembrato che sia molto interessato. ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Catania, #Pagliara: “Non venderemo la società a chiunque, con Joe #Tacopina…” - Mediagol : #Catania, Pagliara: 'Non venderemo la società a chiunque, con Joe Tacopina...' - edoardosergi7 : #Tacopina-#Catania: l’imprenditore presenta una manifestazione d’interesse. Fondamentali saranno i consulenti… - edoardosergi7 : Organigramma e Cda del nuovo #Catania: il presidente sarà #Nicolosi(40% di azioni), #Pagliara dovrebbe essere gener… - ItaSportPress : Catania, Pagliara: 'Siamo dentro tutti i parametri e fiduciosi responso Covisoc' - -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Pagliara Catania, Pagliara: “Siamo dentro tutti i parametri e fiduciosi responso Covisoc” ItaSportPress Calcio Catania, il salvataggio all'ultimo minuto della Sigi: l'iscrizione alla C arrivata in extremis

TORRE DEL GRIFO - Tutto bene quel che finisce bene e non è mancata l’ansia finale perché l’ufficialità dell’iscrizione al campionato è arrivata in extremis proprio alle soglie della mezzanotte. Quel c ...

Bellinazzo a Catanista: “Con Pagliara progetto interessante”

Intervenuto ai microfoni della redazione di Catanista, Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, ha parlato del Calcio Catania in vista della nuova stagione. Calcio Catania con 50 milioni di ...

TORRE DEL GRIFO - Tutto bene quel che finisce bene e non è mancata l’ansia finale perché l’ufficialità dell’iscrizione al campionato è arrivata in extremis proprio alle soglie della mezzanotte. Quel c ...Intervenuto ai microfoni della redazione di Catanista, Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, ha parlato del Calcio Catania in vista della nuova stagione. Calcio Catania con 50 milioni di ...