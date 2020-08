Calderoli segna un nuovo record e abbassa ancora l'asticella (Di venerdì 7 agosto 2020) Io sono affascinata da Calderoli.Perché ogni volta che interviene su qualcosa riesce a segnare un record nuovo, ad alzare – come si dice – l’asticella. No, scusate, volevo dire abbassare. abbassare. Che le parole sono importanti, accidenti.E ce lo dimostra costantemente proprio lui, il “modesto conoscitore della materia elettorale”, come si è definito, con soverchiante umiltà, in apertura di uno degli interventi parlamentari più sconcertanti di sempre. Lui, il fieramente autoproclamato, e indimenticato, papà del “porcellum”, che quindi la materia elettorale la sa trattare eccome. Con la pala, persino.E con la stessa raffinata scelta di strumenti ha affrontato, nell’aula del Senato, ... Leggi su huffingtonpost

