Blitz CasaPound | Anpi | “Un atto indecente di tipo squadristico che va condannato”

Quasi duecento persone in piazza Unità si sono riunite per denunciare "l'inaudito sfregio avvenuto ai danni della dialettica politica e ai luoghi della discussione democratica", riferendosi al Blitz di due giorni fa di CasaPound nell'Aula del Consiglio regionale. Il presidio è stato organizzato da CGIL Trieste e Anpi-VZPI Trieste. Nell'occasione gli organizzatori hanno consegnato al Prefetto una lettera con le motivazioni della manifestazione e le posizioni politiche sui fatti avvenuti in Consiglio Regionale. La richiesta contenuta nella lettera è di "mettere al bando i gruppi neofascisti" secondo la risoluzione del parlamento Europeo del 25 ottobre del 2018. Inoltre, Anpi e CGIL attaccano anche il consigliere Calligaris

