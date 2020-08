Barcellona-Napoli, probabili formazioni: Insigne stringe i denti, Gattuso ha chiaro il piano tattico (Di venerdì 7 agosto 2020) Un'altra occasione per fare la storia del club. Dopo Chelsea e Real Madrid, il Napoli torna a giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Champions. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - news24_napoli : Arthur domani torna a Barcellona, incontro con la dirigenza per tentare… - KeigoMARADONA : RT @napolista: #BarcellonaNapoli, #Maradona tiferà per gli azzurri Lo ha dichiarato Hugo Maradona, fratello di Diego a radio Kiss Kiss: “L… - Salvato95551627 : RT @rep_napoli: Sabato in edicola gratis con 'Repubblica' lo speciale Champions su Barcellona-Napoli [aggiornamento delle 15:46] https://t.… - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere: 'Insigne resta in dubbio, il Napoli punta su Mertens', Tuttosport: 'Barcellona-Napoli: Insigne c'è… -