Audi A4 Avant, elogio della station wagon (Di venerdì 7 agosto 2020) La Audi A4 Avant è una di quelle auto che regalano certezze. station wagon e turbodiesel, sembra quasi provenire da un'altra epoca, però poi ci sono vari dettagli che ne esplicitano la modernità, come il nuovo motore 2.0 TDI dotato di un sistema mild hybrid. In questa ultima evoluzione eroga 204 CV e 400 Nm di coppia, sufficienti per spingere la station tedesca a 236 km/h e da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. Tutto questo sia grazie alla trazione integrale che al cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Guidandola si apprezza più di ogni altra cosa il perfetto connubio tra forza e fluidità, si può avanzare nel traffico con un filo di gas o chiedere le massime prestazioni certi che l’auto non avrà mai il minimo problema ad accontentare le richieste. A ... Leggi su gqitalia

HDmotori : RT @HDmotori: Gamma Audi Sport: dotazione tecnologica più ricca con il Model Year 2021 - RagnacciG : @AndreC198 Skoda. 'Toyota ha abbandonato il gruppo' Seriamente Audi. RS4 Avant?????? A6 Sportback E-Tron ?????? - 24h_Tecnologia : Gamma Audi Sport: dotazione tecnologica più ricca con il Model Year 2021: Audi ha presentato le novità del Model Ye… - newsautoit : ???? #Audi chiede scusa al pubblico ed ha ritirato immediatamente la #pubblicità della #RS4 Avant perché ritenuta ses… - HDmotori : Gamma Audi Sport: dotazione tecnologica più ricca con il Model Year 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Audi Avant Audi A4 Avant, elogio della station wagon GQ Italia Audi A4 V 2019 Avant

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa ...

MOTORI: NUOVE DOTAZIONI HI-TECH PER LE SPORTIVE DEI QUATTRO ANELLI

VERONA (ITALPRESS) - L'equipaggiamento hi-tech dei modelli d'alta gamma Audi Sport, in vista del 2021, viene ulteriormente arricchito dall'adozione della piattaforma d'infotainment MIB 3, da nuovi ser ...

Airbag laterali anteriori e sistema di airbag laterali per la testa ...VERONA (ITALPRESS) - L'equipaggiamento hi-tech dei modelli d'alta gamma Audi Sport, in vista del 2021, viene ulteriormente arricchito dall'adozione della piattaforma d'infotainment MIB 3, da nuovi ser ...