Aeon Must Die allo State of Play ma nella bufera: sviluppatori avrebbero abbandonato tra crunch, abusi e mancati pagamenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Durante lo State of Play della serata di ieri c'è stato spazio anche per Aeon Must Die, un picchiaduro dallo stile artistico piuttosto interessante che però sta facendo parlare di sé per motivi purtroppo decisamente sbagliati. Poco dopo la pubblicazione del trailer che potete vedere in calce alla notizia, in rete è spuntato un messaggio piuttosto duro e preoccupante da coloro che sarebbero gli sviluppatori del progetto, il team di Limestone Games. In questo messaggio si parla di abusi, crunch, furto di proprietà intellettuale e in generale una situazione davvero preoccupante."Questo trailer è stato creato attraverso abuso, manipolazione e furto. Scoprite la verità sullo sviluppo di questo gioco qui, in ... Leggi su eurogamer

