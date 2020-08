Zhang nei prossimi giorni in Italia: possibile confronto con Conte. Le richieste del tecnico dell'Inter (Di giovedì 6 agosto 2020) Conte chiederà a fine stagione maggiori poteri, ma anche un filo diretto con il suo presidente. Leggi su 90min

biscone69 : Inter, palla a Conte: Zhang non gli concederà pieni poteri, decisione nei prossimi giorni - fcin1908it : Inter, palla a Conte: Zhang non gli concederà pieni poteri, decisione nei prossimi giorni - - LoneLuxe : @90ordnasselA Nei panni di Zhang, farei quello che ritengo possa nuocere alla banda di vinovo e cioè lasciare Conte… - ms_ago : @die_dec Io non vedo bordate nei confronti di Zhang, piuttosto penso sia molto arrabbiato con se stesso perché anch… - Rek951 : @CarloAl87550029 @pauloflorenz @FBiasin Querele, esattamente come nei confronti di Zhang con la storia di Dal pino.… -