UFFICIALE: Inter Sanchez, il cileno è nerazzurro: il comunicato del club (Di giovedì 6 agosto 2020) UFFICIALE: Inter Sanchez, il cileno è nerazzurro: il comunicato del club sul riscatto definitivo dell’attaccante ormai ex United Alexis Sanchez è un nuovo giocatore dell’Inter. Il riscatto è stato ufficializzato dal club con una nota sul proprio sito. Il giocatore – si legge – ha trovato un accordo su base triennale, dunque rimarrà in nerazzurro fino al 2023. Ecco la nota: «FC Internazionale Milano comunica che Alexis Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito. L’attaccante cileno ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 ... Leggi su calcionews24

UEFAcom_it : La formazione ufficiale dell'Inter ???? GUARDA L'AVVICINAMENTO LIVE ?? - AlfredoPedulla : #Sanchez-#Inter per tre anni, la conferma di #Marotta: “Sarà ufficiale domani” - fabiola_cejku : RT @AlfredoPedulla: Per i diffidenti: #Sanchez-#Inter, ufficiale. Precedenza sempre alle notizie, grazie per la fiducia - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO Inter, ufficiale l’acquisto di Alexis Sanchez Arriva a titolo definitivo, firma fino al 2023… - bianca_caimi : RT @luca_leoni1: UFFICIALE - Alexis #Sanchez si trasferisce all'#Inter a titolo definitivo gratuito. L'attaccante cileno ha sottoscritto un… -